Aggressioni e tre denunce per violenze sessuali a Milano nella notte di Capodanno

Nella notte di Capodanno a Milano, oltre a feriti per i fuochi d'artificio e una sorta di guerriglia urbana in via Gola, tre donne hanno chiamato le forze dell'ordine denunciando tentativi di violenza sessuale.

Un caso si è verificato intorno alle 4 in via Giacosa, quando una 18enne viene portata prima al Policlinico poi alla Mangiagalli per accertamenti in stato di choc. Dice di essere stata circuita da un uomo. La sua vicenda è al vaglio e si stanno facendo le indagini del caso. Soccorsa dal 118, è stata supportata psicologicamente.

Poi un secondo episodio di aggressione a una ragazza si è verificato poco prima delle 4 della notte precedente in via Murat. Una giovane è stata avvicinata e minacciata a scopo di rapina da un uomo che le ha messo le mani addosso prima di fuggire. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche.

Infine l'ultimo caso, anche se qui le forze dell'ordine hanno forti dubbi sul racconto. Una 25enne, infatti, è stata portata in codice verde alla Mangiagalli, intorno alle 21, dicendo di essere stata molestata da un amico. La storia, però, cambia più e più volte nel corso della notte; sia la 25enne che l'amico era in forte stato di alterazione alcolica. I carabinieri approfondiranno la vicenda.