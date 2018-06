Milano, il nuovo comandante interregionale dei carabinieri fa visita alla caserma Ugolini

Ospite d'onore lunedì mattina nella caserma "Ugolini" di Milano. I carabinieri di via della Moscova, infatti, hanno ricevuto la visita del generale di corpo d'armata, Gaetano Maruccia, nuovo comandante interregionale carabinieri "Pastrengo".

Maruccia si è insediato da pochi giorni al vertice del comando interregionale dopo aver lasciato la carica di capo di Stato maggiore del comando generale a Roma, dove era arrivato dopo le esperienze come comandante provinciale di Pisa, Catania e Napoli.

Video | La vista del generale in caserma

L’alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante della legione carabinieri Lombardia, generale di divisione Teo Luzi, dal personale di Stato maggiore e da una rappresentanza degli ufficiali comandanti dei reparti territoriali, dei comandanti di stazione e dei militari in servizio presso i diversi reparti dislocati in tutta la regione e dai delegati della rappresentanza militare e dai colleghi in congedo della associazione nazionale carabinieri.

Nel suo discorso Maruccia ha espresso ai militari il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione spesi ogni giorno nelle attività di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di criminalità. Lui stesso ha poi sottolineato i valori che animano gli uomini dell'Arma nella loro quotidiana missione al servizio della gente e l'importanza dei comandi stazione dell’Arma, autentico presidio di legalità e modo per assicurare ai cittadini una sempre più attenta e puntuale risposta alle esigenze di sicurezza.