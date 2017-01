Stop a liste d'attesa "eterne" per visite ed esami. Il piano per far rispettare la legge

Basta con le attese (assurde) per visite mediche ed esami negli ospedali. In realtà, a ben vedere, la legge che impone un tetto massimo nell'attesa c'è già, ma Striscia la Notizia, impietosamente, ha fatto vedere che non viene rispettata. Così Giulio Gallera, assessore regionale al welfare, ha deciso che dal primo di febbraio verranno apposti cartelli in tutti gli ospedali lombardi per informare i pazienti del loro diritto ad ottenere comunque la prestazione nei tempi previsti.

Esami e visite urgenti, classificate col bollino verde, vanno eseguite entro 72 ore. Visite non urgenti entro trenta giorni. Esami diagnostici entro sessanta giorni. Questi tetti sono stati stabiliti da una legge nazionale nel 1998. E non si possono violare. Se in tutto il territorio dell'Ats (ex Asl) nessun ospedale può garantire la prestazione nel tempo di attesa stabilito, il paziente può chiederla in libera professione ovviamente pagando soltanto il ticket.

Questa norma è di fatto violata in tutta Italia. Oggi, se si vuole usufrire del diritto in questione, occorre rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico dell'Ats, perché gli ospadali lombardi non sono in grado di verificare, per via informatica, la disponibilità negli altri nosocomi dell'Ats di riferimento ed eventualmente dirottare i pazienti.

Dal primo febbraio le cose cambieranno perché, da una parte, sarà implementato un nuovo sistema informatico che metterà in comunicazione gli ospedali tra loro, in modo da avere la situazione chiara in tempo reale. E quindi il paziente non dovrà più rivolgersi all'Ats. Dall'altra, il paziente stesso sarà informato - con i cartelli - di un diritto che pochi conoscono.