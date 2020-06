Brumotti aggredito in corso Como: calci, pugni e bottigliate contro l'inviato di Striscia. Video

Pugni, calci, bottiglie di vetro lanciate e sputi. Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia, è stato nuovamente aggredito in strada a Milano mentre girava un servizio per il tg satirico di canale 5.

Come mostrano le immagini pubblicate da Mediaset, il ciclista era andato in corso Como - dopo le segnalazioni dei cittadini - per documentare il "lavoro" di spacciatori e parcheggiatori abusivi che fanno affari d'oro fuori dai locali della zona, una delle più note per la movida. Dopo aver finto di voler comprare 50 euro di cocaina, Brumotti ha seguito lo spacciatore e dopo qualche secondo si è "presentato".

La reazione dell'uomo non si è fatta attendere e dopo aver cercato di colpire l'inviato di Striscia con pugni e calci, ha spacciato una bottiglia di vetro e lo ha inseguito per la strada. Non contento, l'aggressore ha recuperato una seconda bottiglia da un tavolo e l'ha scagliata contro il ciclista, che fortunatamente è riuscito a evitarla.

Poco più di una settimana fa a Brumotti era andata decisamente peggio. Durante le riprese per un servizio sullo spaccio a Porta Venezia, l'inviato di Striscia era infatti stato colpito con una bastonata al volto ed era rimasto a terra per qualche minuto privo di sensi, prima di essere portato in ospedale. "Mi hanno colpito al volto in modo violento - aveva poi raccontato lui stesso -. Mi sono spaventato parecchio. L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno".