Donna minaccia di uccidersi: carabinieri si "arrampicano" fino alla finestra e la salvano

Hanno capito che quella era l'unica cosa da fare. Così, senza paura, hanno appoggiato la scala al muro e hanno iniziato la loro "ascesa", che fortunatamente ha avuto successo.

Pomeriggio da eroi quello di mercoledì per due carabinieri della stazione di Corbetta, che sono riusciti a salvare una donna di quarantasette anni che voleva suicidarsi.

La richiesta d'aiuto ai militari è arrivata alle 15.40, quando un uomo - un operaio albanese di trentadue anni - ha telefonato al 112 e ha spiegato che in via Piave a Vittuone c'era una donna in bilico sul davanzale al primo piano che minacciava di saltare nel vuoto. Al loro arrivo, i carabinieri hanno "recuperato" una scala dal furgone del 32enne e con quella - in equilibrio a oltre tre metri da terra - sono riusciti a raggiungere la signora.

Gli stessi uomini dell'Arma le hanno parlato a lungo, l'hanno tranquillizzata e alla fine l'hanno portata in salvo. La 47enne, che soffre di depressione, è stata portata in ospedale per essere curata, ma fortunatamente sta bene.