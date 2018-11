A Milano compaiono volantini contro agenti, giudici e giornalisti: "Riconosci il nemico"

"Fumetti" in stile Gta, uno dei videogiochi d'azione più famosi di sempre. La scritta, in grande, "Riconosci il tuo nemico". E sotto una serie di motivi per cui quelle donne e quegli uomini sono "nemici".

Mercoledì, Milano si è risvegliata tappezzata di volantini contro poliziotti, magistrati, giudici, militari e giornalisti. Il blitz è stato firmato da "Azione antifascista", il gruppo anarchico che si ispira ai collettivi del Nord Europa e che fa della lotta all'estrema destra il proprio motivo di esistere.

Sui poster, infatti, campeggiano in bella vista le due bandiere rosse e nere su sfondo bianco, che sono proprio il simbolo identificativo dei gruppi antifascisti. Su quegli stessi poster - accanto alle immagini di agenti, giudici, giornalisti e di un uomo rasato con tatuata una croce celtica - appare la frase: "Nei tempi cupi in cui viviamo tocca a noi riprenderci il futuro. Individuiamo i nostri nemici, organizziamoci ed agiamo".

"È grave quanto sta accadendo, è grave il silenzio complice del Pd e della giunta Sala-Majorino", ha attaccato Paolo Grimoldi, il deputato leghista che è stato tra i primi a denunciare i volantini. "Tutti zitti, a guardare, ma in questa deriva estremista qui rischiamo - ha concluso - che dalle parole qualcuno di questi fanatici passi ai fatti".