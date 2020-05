Coronavirus, le compagnie riprendono i voli: Vueling da Milano a Ibiza, Parigi e Barcellona

Con l'avvio della nuova fase di ritorno alla normalità, molte compagnie stanno riprendendo progressivamente i voli interrotti a causa della pandemia.

Vueling riprende gradualmente la sua attività, mettendo in vendita 19 rotte dall’Italia per il periodo giugno-luglio. Da Roma Fiumicino, Vueling opererà 10 rotte dirette per Barcellona, Ibiza, Valencia, Malaga, Londra-Gatwick, Parigi-Orly, Spalato, Dubrovnik, Mykonos e Santorini.

Da Milano, Vueling metterà in vendita 3 rotte per Barcellona, Ibiza e Parigi-Orly. Dagli altri sei aeroporti italiani in cui è presente – Venezia, Napoli, Bologna, Catania, Palermo e Bari – Vueling offrirà la connessione diretta per Barcellona.

Vueling sta gradualmente riprendendo la sua attività in Europa e sempre nei mesi di giugno e luglio renderà operative fino a un totale di 180 rotte, e recuperando fino a quasi 2.000 voli settimanali.