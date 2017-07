Milano, un volo speciale per riportare a casa una bambina di sei mesi gravemente malata

È nata a Milano nonostante la sua città dovesse essere Taranto. Proprio per lei, per darle una speranza di sfuggire a quella che sembrava una morte certa, i suoi genitori avevano lasciato la Puglia e si erano trasferiti nella città meneghina. Ora, finalmente, sono di nuovo tutti insieme a casa, anche se la battaglia è ancora da combattere e vincere.

Giovedì - grazie alla collaborazione tra prefettura, Aeronautica militare e Policlinico di Milano -, una bimba di sei mesi gravemente malata ha potuto fare ritorno in Puglia insieme a mamma e papà.

I primi ad arrivare a Milano erano stati proprio loro, quando la piccola non era ancora nata. Tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza, racconta il Policlinico, i genitori avevano scoperto che qualcosa non andava: i polmoni della bimba erano stati colpiti da “linfangectasia polmonare”, una malattia rara che se non trattata efficacemente può portare ad una elevata mortalità entro poche ore dalla nascita.

Così, la gravidanza era stata seguita dai medici della diagnosi prenatale del Policlinico e il parto, riuscito con successo, era avvenuto alla Mangiagalli. Per sei mesi, poi, la bimba è rimasta ricoverata nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale milanese, dove è stata seguita e curata giorno dopo giorno.

Giovedì, un’ambulanza con a bordo l’incubatrice della bimba è stata caricata in un aereo C-130J della 46esima brigata aerea di Pisa insieme all’equipe di medici e rianimatori del Policlinico e la famiglia ha fatto ritorno a Taranto.

“Ancora una volta il nostro ospedale - le parole del direttore generale del Policlinico di Milano, Simona Giroldi - ha potuto dimostrare di avere competenze, professionalità ed esperienze tali da renderci un punto di riferimento a livello italiano per la salute dei bimbi e delle loro mamme".