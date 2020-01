Neonata di 10 giorni in pericolo di vita: volo d'emergenza dalla Sardegna a Milano

Una bimba di soli dieci giorni che si trovava in pericolo di vita è stata trasportata d'urgenza a Milano da un aereo dell'aeronautica militare. La piccola era all'ospedale San Giovanni Monreale di Cagliari, dove è nata a fine dicembre, ed è arrivata all'aeroporto di Linate nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, poco prima delle 14:30.

Il volo dell'aereo Falcon 900 del 31° stormo dell'aeronautica è stato effettuato per salvare la vita della bambina, giunta nel capoluogo lombardo accompagnata da un'équipe medica e da entrambi i genitori. Dallo scalo milanese la piccola è stata poi portata in ambulanza all'ospedale di San Donato Milanese.



"Missioni di questo tipo - si legge in una nota dell'aeronautica - necessitano della massima tempestività. Attraverso i suoi reparti di volo, l'aeronautica militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed équipe mediche per trapianti".