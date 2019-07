Il volo Milano-Lampedusa rientra dopo pochi minuti a Malpensa: un motore surriscaldato

Paura e attimi concitati per i passeggeri sul volo BV 2986 Blue Panorama diretto da Milano Malpensa a Lampedusa, l'aereo è stato 'costretto' a fare ritorno allo scalo varesino dopo circa 15 minuti di volo per un surriscaldamento di uno dei motori.

Il volo, partito con un'ora di ritardo attorno alle 19.30 di giovedì 4 luglio - l'orario prevista era 18-30 - è stato 'dirottato' per motivi meccanici.

I passeggeri rimasti sul volo senza notizie

A quel punto, stando a quanto segnalato da alcuni passeggeri a MilanoToday, è cominciata una mini-odissea per i viaggiatori. Prima sono rimasti sul volo senza avere nessun'altra informazione. Nel frattempo, all'esterno del velivolo c'era molta agitazione, con la polizia e il personale dell'aeroporto attorno all'aereo.

Finalmente, dopo circa un'ora attorno alle 21, "il personale di bordo - ha raccontato uno dei turisti - ci ha comunicato che tutti i passeggeri eravamo attesi da un supervisore di Blue Panorama". A quel punto l'aereo è stato evacuato.

Ora per i viaggiatori non resta altra soluzione che attendere: "La compagnia - ha spiegato il passeggero - ci copre la cena e eventualmente un altro volo in serata ma il problema è che Lampedusa chiude prima. Adesso ci sistemano in albergo".

Il tragitto del volo

I ritardi monstre ad Orio al Serio

Solo il passato fine settimana la stessa compagnia aveva accumulato almeno 30 ore di attesa per Minorca, oltre 13 per Mykonos e quasi 8 per Kos. Era stato un lunedì da incubo per i viaggiatori milanesi e lombardi, che avevano dovuto fare i conti con una giornata decisamente no per "Blue Panorama", che da domenica ha accumulato ritardi su ritardi, lasciando a terra centinaia di passeggeri pronti a partire per le vacanze.

I problemi si erano verificati con voli in partenza dallo scalo di Orio al Serio. E l'aeroporto di Orio ci aveva tenuto a segnalare che era stata garantita l'assistenza del caso a tutti i viaggiatori e che i ritardi erano stato causati da "problemi tecnici della compagnia".