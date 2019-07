Milano-Lampedusa, odissea infinita: dirottato su Orio per motore surriscaldato, poi manca l'equipaggio

Prima il loro aereo deve fare ritorno a Malpensa, dopo pochi minuti dal decollo, a causa del surriscaldamento anomalo di un motore. Poi, il giorno dopo, "dirottati" su Orio al Serio, i passeggeri si trovano a dover attendere più a lungo del previsto per il nuovo decollo perché manca l'equipaggio. Incredibile odissea per i passeggeri di un volo Blue Panorama diretto a Lampedusa, tra il 4 e il 5 luglio.

"Protagonista" il volo BV2986 calendarizzato per le 18.30 di giovedì 4 da Malpensa a Lampedusa. Partito con oltre un'ora di ritardo, poco dopo il decollo ha fatto "marcia indietro" per l'aeroporto varesino. Di nuovo sulla pista, i passeggeri hanno dovuto attendere a bordo per diverse decine di minuti prima di avere qualche notizia. Nel frattempo notavano una certa concitazione all'esterno, con l'intervento della polizia e del personale dell'aeroporto. Poi l'evacuazione e la notizia della causa del rientro a Malpensa: un motore presentava un eccessivo surriscaldamento.

Impossibile ripartire la sera stessa con un altro velivolo perché l'aeroporto di destinazione, Lampedusa, chiude prima che si potesse ormai fare in tempo ad arrivare. Così i passeggeri sono stati "dirottati" su Orio al Serio con partenza prevista alle 19.15 di venerdì, ma i problemi non erano finiti.

Come infatti segnalano diversi passeggeri a MilanoToday, dopo il nuovo check-in a Orio, giunti al gate di imbarco è stato comunicato che l'equipaggio di Blue Panorama non era disponibile. Il clima si è fatto comprensibilmente incandescente, tanto che è addirittura intervenuta la polizia per placare gli animi. Poi, verso le otto e un quarto di sera, è partito l'imbarco in aereo. Odissea finita pochi minuti prima delle undici di sera, quando finalmente i passeggeri sono arrivati sull'isola siciliana.