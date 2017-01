La Diocesi cerca volontari per la visita di papa Francesco a Milano: ecco come partecipare

1 / 2

In vista della visita di Papa Francesco a Milano, il prossimo 25 marzo, la Diocesi di Milano, cerca tremila volontari. Con lo slogan "L'accoglienza nelle tue mani", sono già stati diffusi i volantini per il reclutamento di tutti coloro che vorranno candidarsi. Per farlo, è necessario essere nella fascia di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed essere disponibili nella giornata del 25 marzo 2017.

Bisogna poi rivolgersi alla propria parrocchia e entrare a far parte di un gruppo di volontari se ne fosse già attivo uno o in caso contrario rivolgersi al responsabile decanale dei volontari: sarà lui a valutare se far entrare il volontario nel gruppo decanale oppure nel gruppo volontari per la visita del Papa presente in una parrocchia limitrofa.

I COMPITI DEI VOLONTARI NEI LUOGHI DEL PAPA