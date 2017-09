Volpe intrappolata sulla sponda del Naviglio Martesana: salvata da Enpa e pompieri

Ferma. Immobile in una fenditura sull'alzaia del Naviglio Martesana. Non riusciva a muoversi e per salvarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i volontari di Enpa. È successo nella mattinata di lunedì 25 settembre a Vimodrone, protagonista del fatto: una volpe.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del nucleo sommozzatori e gli operatori di Enpa che l'hanno catturata, successivamente è stata trasferita al Cras di Vanzago: un "pronto soccorso per animali selvatici" ricavato all'interno dell'Oasi del Wwf.

La domanda è lecita: come ci è finita in quell'anfratto? L'ipotesi è che l'animale sia caduto in acqua e abbia vinto la corrente risalendo la sponda del Naviglio grazie all'anfratto. Difficilmente avrebbe potuto salvarsi senza l'intervento dei sommozzatori: avrebbe dovuto tuffarsi di nuovo nel Naviglio sperando di trovare una sponda più bassa da cui risalire a terra.

“Alcune volte gli animali selvatici si trovano in grosse difficoltà a causa di situazioni impreviste, come una sponda troppo scivolosa o cedevole oppure, cosa da non escludere, perché inseguiti dai cani dei cacciatori — ha dichiarato Ermanno Giudici, presidente di Enpa Milano —. Sembra che qualcuno avesse visto la volpe in quella posizione già da ieri, pensando che la volpe non fosse in reale pericolo, ma non è così specie in un canale dalle sponde verticali di cemento. Grazie all’attenzione invece di cittadini più attenti questa mattina siamo riusciti ad intervenire e trarla in salvo".