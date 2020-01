Addio a Walter Tiani: l'ultimo abbraccio a un "angelo" del soccorso milanese

Un gigante buono. Un vero e proprio angelo del soccorso, senza retorica. Che aveva messo la propria esistenza a disposizione di quella degli altri. Si è spento nelle scorse ore, dopo una malattia, Walter Tiani, autista soccorritore della Croce oro di Gaggiano (Milano).

La sua morte ha suscitato un vasto cordoglio nel mondo del soccorso milanese. "Lavorava nel settore da più di 30 anni - sottolinea Davide C. a MilanoToday -, con impegno e costanza si era fatto conoscere e stimare da colleghi di varie Croci e della centrale operativa. Ha affrontato parecchie sfide in tutti questi anni, ma nonostante tutti gli sforzi questa ultima purtroppo non è riuscito a vincerla". "Ha cresciuto le nuove leve condividendo tutte le sue conoscenze e questa era la sua forza", continua Davide.

"Ciao Walter... Oggi i tuoi amici, colleghi e volontari che hai cresciuto ti piangono. Grazie per tutto l'impegno e la passione che hai messo in questo lavoro e in questa associazione. Che la terra ti sia lieve" è il commovente messaggio della Croce oro per l'ultimo saluto a Walter.

L'eco per la perdita del professionista del 118 si è riversata sui social, tra amici, colleghi e volontari. "Ciao Walter, è stato bello conoscerti e prestare servizio insieme, lascerai un grande vuoto a chi ha avuto il piacere di conoscerti", è l'ultimo pensiero di Rossella S. "Rip Walter mancherai... manchera' il gigante buono che eri... e che sei perche' il ricordo delle persone buone non muore mai", replica Manuela B.

Tiani lascia la compagna e due figli.

I funerali si terranno alle ore 14,45 presso la chiesa di via Boifava a Milano per un ultimo abbraccio a Walter e ai famigliari.