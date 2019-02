Sassi contro l'auto di Wanda Nara, la moglie di Icardi denuncia: "Pedinata fino in tangenziale"

Wanda Nara ha denunciato ai carabinieri l'episodio avvenuto contro di lei nella giornata di sabato, nel tratto di tangenziale che porta verso l'autostrada dei laghi.

Il suo avvocato, Giuseppe Di Carlo, ha spiegato che la moglie e manager di Mauro Icardi era diretta a Como con i figli, li stava portando ad una partita di calcio. La showgirl argentina sarebbe convinta che il sasso è partito da un'auto che la stava pedinandop già da Milano, dall'esterno della loro abitazione in zona San Siro.

Sasso contro l'auto di Wanda Nara e i figli di Icardi

Nessuno, stando a quanto appreso, è rimasto ferito e i danni alla vettura sarebbero "contenuti". Il gesto vandalico forse 'nasce' dalle polemiche che hanno avuto la coppia Icardi-Nara come protagonista. Maurito è stato infatti "degradato" dall'Inter, che ha deciso di togliergli la fascia di capitano, e ha scelto di saltare la trasferta di Vienna in Europa League.

Dietro la rottura tra il club e l'ex capitano potrebbero esserci proprio le continue "uscite forti" della moglie procuratrice sul caso rinnovo di contratto, con il numero 9 nerazzurro che vorrebbe un nuovo ingaggio top.

Wanda piange in tv: Non vogliamo andare via

"Ho chiamato Moratti e gli ho chiesto di aiutarmi a far giocare Icardi. Non ce ne vogliamo andare": così Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka, dopo la vittoria dell'Inter sulla Sampdoria per 2 a 1.

E poco dopo è intervenuto telefonicamente l'amministratore delegato nerazzurro Marotta: "Intendiamo stemperare tensione, dare serenità a Icardi e Wanda perché l'ho vista piangere: ci vediamo prestissimo per parlare".

"Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Siamo sempre in contatto con l'Inter ma l'ho scoperto tramite Twitter", ha aggiunto la moglie e procuratrice di Icardi parlando della decisione dell'Inter di togliere la fascia di capitano al giocatore: "A Mauro hanno tolto una gamba".

Icardi non convocato per domenica

Sul sasso scagliato contro l'auto di Wanda è intervenuto anche Luciano Spalletti, che ha anche annunciato che Icardi non sarà convocato neanche per la gara contro la sua ex Sampdoria. "Speriamo venga preso. Bisogna fare denuncia perché queste cose non vanno bene - ha detto il tecnico -. Però noi dobbiamo andare avanti. Icardi non c'è e a me interessano gli altri domani sera".

"I nostri trascorsi - ha continuato Spalletti - dicono che quando ci sono troppe cose che si vanno a mettere sopra la testa dei calciatori, le reazioni sono sempre inferiori rispetto a quello che dovrebbero essere. Abbiamo un solo obiettivo: sguardo fisso verso la partita e la vittoria".

"Icardi - ha poi specificato il mister - ha un problema e non è in condizioni di giocare. Non sarà convocato". "Abbiamo da rendere conto ai tifosi delle nostre scelte. C'è sempre un concetto di squadra, di assieme".