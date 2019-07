Paura per Wanda Nara: la moglie di Icardi si ribalta con una moto d'acqua nel lago di Como

Per fortuna tutto si è risolto con una storia su Instagram e niente di più. Paura per Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi: attraverso delle 'stories' sul proprio profilo la modella argentina ha raccontato che si è ribaltata con una moto d'acqua insieme a coppia di amici nel lago di Como, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza.

Eloquente il commento scritto su una delle immagini, 'nos rescataron', ovvero 'ci hanno salvato'. Nessuna conseguenza né per Wanda, né per i suoi amici, apparsi semplicemente inzuppati d'acqua in alcune delle foto successive postate sul social.

WAnda Nara protagonista sui social: le foto hot con Icardi

In passato aveva fatto il giro del web una foto condivisa insieme al marito e goleador dell'Inter Mauro Icardi.

Nell'immagine - evidentemente preparata per essere postata online - i due sposini sono immortalati in atteggiamenti 'intimi': entrambi sono a petto nudo e mentre Icardi è semi sdraiato su un tavolo di marmo, wanda è appoggiata a lui e lo abbraccia.

Il topless della showgirl, nonché agente del calciatore, aveva scatenato una serie di commenti che permettono di capire che i tifosi dell'Inter e i fan della coppia sono divisi. C'è chi li sostiene sempre e comunque e chi invece coglie ogni occasione come scusa perfetta per criticarli.