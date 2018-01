Wi-fi gratis in metropolitana, a Milano diventa realtà: Duomo è la prima con la connessione

Wi-fi gratis in metropolitana. E' questa una delle grosse novità messe in atto dall'Azienda trasporti milanesi per il 2018. Il progetto - con Fastweb - partirà a gennaio nella stazione Duomo e sarà garantito da 32 access point con connessione veloce. Per accedere sarà necessario registrarsi al portale Atm una prima volta e poi il servizio. Poi si potrà usufruire del servizio per 4 ore al giorno, oltre la connessione sarà più lenta.

Dopo Duomo il piano è espandere il wi-fi a San Babila e Cadorna per poi ampliarla su tutta la rete, bus, tram e treni inclusi. La stessa rete darà informazioni sui tempi di attesa dei mezzi pubblici, fornirà lo schema della rete metropolitana e gli avvisi in caso di eventi o maltempo.

A gennaio 2019, come è stato annunciato venerdì, il costo del ticket potrebbe salire a 2 euro, ma nei prossimi mesi lo stesso biglietto si potrà pagare con la carta di credito direttamente ai tornelli.

Stop a code alle biglietterie automatiche o alle edicole: basterà avvicinare la carta a un pos installato su ogni tornello di ingresso ai binari e una volta arrivati a destinazione, sempre ripassando la tessera sul tornello di uscita, sarà addebitato il costo del viaggio. In questo modo verrà calcolato anche il costo diverso di un viaggio della tratta urbana o per le fermate extraurbane, come Fiera.