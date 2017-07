Milano, in metro "armati" di bombolette spray e telecamere: arrestati tre writers spagnoli

Erano arrivati fino al deposito per lasciare la loro firma sui vagoni della metropolitana. Ma proprio mentre stavano per entrare in azione sono stati scoperti e bloccati.

Tre writers, tutti spagnoli, sono stati arrestati lunedì sera dalla polizia nel “parcheggio” metro di Bisceglie, sulla linea M1 rossa. Il gruppo è stato intercettato, verso le 21, dalla centrale operativa security di Atm, che ha subito inviato sul posto due guardie armate.

I dipendenti dell’azienda di trasporti hanno bloccato i tre e li hanno trattenuti fino all’arrivo degli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, che hanno poi arrestato i graffitari.

Nei vari zaini che i writers avevano con sé sono state trovate le tipiche telecamere utilizzate per riprendere i propri blitz e diverse bombolette spray.

“In questo momento storico - esulta Atm in una nota - il numero di treni graffitati è quasi pari a zero, un risultato che non si vedeva da anni e che è frutto del grande lavoro del servizio security”.

Le bombolette sequestrate ai writers in metro