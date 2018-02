Writers stanno per imbrattare un treno del metrò. Sorpresi e bloccati

Quattro writers sono stati sorpresi mentre si apprestavano ad imbrattare un treno presso la stazione M1 di QT8. E' successo domenica mattina intorno alle sei e venti. I graffitari (due italiani e due francesi) sono stati intercettati dalla centrale operativa security di Atm grazie al sistema di videosorveglianza. Immediatamente è stato inviato del personale sul posto.

Gli agenti di security hanno bloccato i quattro writers prima che iniziassero il "lavoro" e hanno atteso l'arrivo della polizia locale, intervenuta con l'unità di tutela e decoro urbano. I due italiani hanno 20 e 25 anni, con alcuni precedenti; i francesi hanno 27 e 32 anni. Tutti e quattro avevano le "dotazioni" classiche dei writers: bombolette, guanti, mascherine, telefoni e macchine fotografiche per immortalare le opere una volta compiute.

I writers sono stati denunciati dalla polizia locale per invasione di edifici, tentato danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Per bloccarli è stato necessario sospendere la circolazione della M1 tra Lotto e San Leonardo per circa un quarto d'ora, fino alle 6 e 41.

Negli ultimi tre anni il fenomeno è nettamente calato: nel 2014 si sono verificati 150 imbrattamenti, nel 2017 appena 75. "In questo momento - fa sapere Atm - il numero di treni 'graffitati' è pari quasi a zero, un risultato che non si vedeva da anni e che è frutto del grande lavoro del servizio security".