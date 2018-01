Imbrattano treni del metrò a Gorgonzola: fermati a Cadorna tre giovani

Hanno imbrattato alcuni treni del metrò a Gorgonzola, sulla linea M2 (verde), ma sono stati poi fermati alla stazione di Cadorna dal personale di Atm.

Alcuni dipendenti dell'azienda di trasporti si sono insospettiti vedendo quei tre giovani con un look appariscecnte e zaini molto capienti, e li hanno fermati mentre saltavano i tornelli per non pagare il biglietto. I tre, di nazionalità spagnola, negli zaini avevano il "kit" del perfetto graffitaro: non solo bombolette spray ma anche mascherine e altri oggetti.

Con le telecamere di sorveglianza, si è poi capito che i tre giovani - nella serata del 28 gennaio - erano entrati in azione a Gorgonzola. Sono stati denunciati per imbrattamento.