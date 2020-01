Milano, gira in strada con tre zaini in spalla: dentro ha 2,3 chili di droga e 10mila euro

Per portare tutti quei soldi e tutta quella droga aveva deciso di affidarsi a tre zaini. Ma proprio quel carico pesante lo ha tradito. Un uomo di ventisei anni, un cittadino del Gambia, è stato arrestato sabato sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarlo, verso le 19.30, sono stati due agenti in moto della Questura, che sono stati attirati dal particolare numero di borse che il giovane aveva con sé e hanno così deciso di controllarlo per vederci chiaro.

Ai poliziotti è bastato aprire gli zainetti per scoprire che erano piedi di droga e soldi. In totale gli agenti hanno sequestrato 2,3 chili di marijuana - in ogni borsa erano contenute 47, 30 e 30 dosi - e 10mila e 380 euro in contanti. Il 26enne aveva con sé anche cinque cellulari, che ora saranno analizzati dagli investigatori alla ricerca di tracce utili per identificare potenziali clienti e fornitori.

Il giovane pusher, stando a quanto accertato dalla Questura, ha precedenti e risulta titolare di un permesso di soggiorno emesso dalle autorità spagnole.