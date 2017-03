Duomo, apre il locale di soli cannoncini caldi con crema o zabaione

Ha aperto ufficialmente, l'altro giorno, in Duomo, "Serge", un piccolo negozio di "cannoncini allo spiedo". Siamo in via Mazzini 8.

Possono essere riempiti di crema, zabaione, nocciola e cioccolato. L'idea è di Sergio Gavazzeni, imprenditore di Rovato (Brescia) che viene dal mondo della moda. Gli interni sono neri ed estremamente moderni, semplici, eleganti e senza fronzoli. L’idea di Gavazzeni, come ha spiegato ai giornali bresciani, è la voglia di riscoprire un dolce semplicissimo della tradizione italiana, ma buono come solo le cose semplici possono essere. Il classico cannoncino è una sfoglia croccante ripiena di vellutata crema pasticcera (o altro).

"So che non è facile avere successo e che la concorrenza è tanta - ha spiegato a Bresciaoggi - ma il prodotto è di altissima qualità e spero che, assaggiando il nostro cannoncino, il cliente rimanga stregato dalla sua bontà. Credo nella forza della creatività e nell’imprenditoria italiana e ho deciso di mettermi in gioco anche se sono tempi duri: non perdo la speranza nei prodotti italiani e nell’alta pasticceria Made in Italy. Milano è una città di persone di grande cultura gastronomica e di turisti, metteremo tutte le nostre energie per far sognare tutti coloro che assaggeranno il nostro cannoncino. Spero che tanti bresciani siano incuriositi e vengano a trovarci a Milano: saranno i primi ad essere i benvenuti".

La particolarità è che i cannoncini sono caldi, intorno ai 35 gradi. Il bancone è formato da una rastrelliera di spiedi. Il costo è di 1,90 euro l'uno. Vengono anche venduti macaron e biscottini.