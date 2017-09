Il mitico Felice a Testaccio apre anche a Milano: in città la vera cucina romana

Aprirà a breve (l'indiscrezione di Scatti di gusto poi è stata confermata) un tempio della cucina romana a Milano, da Felice a Testaccio. Non c'è ancora una data ufficiale, ma potrebbe essere entro qualche settimana, entro l'inizio di novembre. I lavori alla location sono partiti. Ci saranno 85 coperti.

"Attenzione per la materia prima, rispetto della tradizione, una cucina, due città, stessa qualità degli ingredienti, che non cambia dal 1936. Presto in via del Torchio, 4 Milano", scrive lo storico ristorante della capitale in un annuncio su Fb. Il locale a Roma è un vero e proprio santuario di cucina popolare e tradizionale: la cacio e pepe e la gricia, la carbonara e i bucatini alla amatriciana; e poi saltimbocca, abbacchio al forno, involtini al sugo.

Con le ricette di sempre, quelle di Felice Trivelloni, capostipite di una famiglia di ristoratori oggi arrivata alla quarta generazione. Scrive il Gambero rosso:

Da Felice mangiano i romani, ma anche tanti turisti e stranieri in visita alla città, il viavai è continuo - “e costante anche negli ultimi anni, quelli più difficili” racconta l'erede Franco Trivelloni - sette giorni su sette. E così la voglia di rischiare porta buone novità per tutti: “Da qualche anno avevamo in mente di provarci all'estero, magari in America. Ma ci siamo resi conto delle difficoltà: tanti c'hanno provato, e tanti si sono fatti male. E rivalutato le prospettive: Milano ci è sembrata la scelta migliore”. Quindi Felice apre a Milano - “saremo pronti entro gli ultimi dieci giorni di ottobre, stiamo ultimando i lavori” - in via Del Torchio. “Abbiamo scelto una zona centrale, per raccogliere un bacino ampio, milanesi e turisti. Non è stato facile trovare il locale giusto, ma questo spazio ci permetterà di lavorare in modo molto simile a quanto facciamo a Roma”.

Il menu sarà lo stesso, per la gioia di tanti clienti milanesi che da tempo, in visita a Roma, chiedevano di aprire al Nord. “Milano è una buona opportunità commerciale, c'è un'organizzazione migliore, un'educazione civica diversa. La città ha preso molta spinta negli ultimi anni, ci sono già 5 o 6 insegne di cucina romana, ma c'è posto per tutti”, spiegano dal ristorante.