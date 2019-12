Milano, è tempo di panettone: sono 150 le pasticcerie che lo producono con la ricetta originale

È il protagonista del Natale ma anche delle pasticcerie della città durante le feste. È il panettone e i milanesi, che lo consumano avidamente, lo preferiscono tradizionale con uvette e canditi, come emerge da una ricerca di mercato. Sono 150 le aziende tra Milano e Monza che producono il "Panettone tipico della tradizione artigianale milanese", realizzato secondo il disciplinare depositato alla Camera di commercio.

Ma quante sono le imprese dolciarie milanesi? La risposta arriva dalla camera di commercio: a Milano ci sono 1.844 imprese dolciarie e negli ultimi cinque anni sono cresciute del 5%; in totale danno lavoro a 9.312 persone. Se si allarga l'orizzonte alla Lombardia, invece, si scopre che le aziende che producono dolci sono quasi 5mila e danno lavoro a 25mila persone (e sono cresciute del 9,8% negli ultimi dieci anni). Una economia "rosa": il 25% delle imprese, infatti, è diretta da donne.

Milano, tuttavia, non è la regina d'Italia per numero di imprese attive: davanti a lei ci sono Napoli (2.427 attività con una crescita del 7,7% in cinque anni) e Roma che pur avendo lo stesso numero di imprese di Milano (1.875) ha maturato una crescita del 6,7%.

I gusti dei milanesi sui dolci di Natale

Tradizionale, con canditi e uvette. È questo l'identikit del panettone più amato (e consumato) dai lombardi. Il dato emerge da una ricerca di mercato realizzata per Motta da Bva Doxa che ha fatto una radiografia delle abitudini alimentari degli italiani durante le ricorrenze, con un focus particolare sul Natale.

Secondo quanto emerge dalla ricerca per gli abitanti della "Locomotiva d'Italia" non esiste Natale senza panettone e per il 55% di loro è impossibile dimenticarsi di acquistarlo e trovarsi quindi impreparati il giorno di Natale. E se anche dovesse succedere, la prima cosa da fare sarebbe quella di correre in un supermercato a comprarlo (lo farebbe l’11% degli intervistati).

Al bando le divisioni nette tra gli amanti del panettone e quelli del pandoro: sono tantissimi i lombardi (il 71% degli intervistati) che, pur preferendo uno dei due, finiscono per consumarli entrambi. I due dolci più tradizionali del Natale trovano infatti spazio su oltre l’80% delle tavole: 86% degli intervistati consuma abitualmente durante le feste il pandoro, mentre il 83% non si fa mancare il panettone. Se i protagonisti indiscussi del Natale lombardo sono il panettone e il pandoro, trovano spazio sulle tavole del nord anche il Tronchetto di Natale (19%) e gli Struffoli Napoletani (16%).