La Posteria Bistrò: inaugura un nuovo punto di riferimento della cucina lombarda

Dal 9 febbraio 2018 alle ore 19 la capitale della moda e della “Cüsìna lumbarda”, Milano, avrà un nuovo vanto: inaugurerà, infatti, il nuovo ristorante La Posteria Bistrò (via Luigi Sacco 4).

Un ristorante, mix perfetto tra modernità e tradizione, che nasce dall’idea imprenditoriale di Riccardo Condorelli, in collaborazione con Lamberto Frugoni. Situato nel quartiere FRUA, uno dei più rinomati e trendy di Milano. La Posteria Bistrò, ristorante ‘satellite’ della già nota ‘La Posteria di Nonna Papera’, segue e riprende quel trend culinario che riporta l’attenzione sul legame forte e integro con la tradizione gastronomica nostrana.

Con l’aggiunta di tavoli social e sgabelli al bancone si potranno degustare aperitivi o eccellenti calici di vino accompagnati da taglieri, mini tartare e bruschette, il tutto preparato davanti ai clienti, in vero stile showcooking. Incentrata sul piacere del mangiare bene, la ricercatezza dei piatti diventa sinonimo di un’accurata scelta delle materie prime, di un utilizzo esclusivo di prodotti regionali e certificati, provenienti da piccoli produttori locali. Ogni singolo ingrediente, infatti, viene scelto con meticolosa cura, e successivamente trasformato in piatti eccellenti dall’abile chef Maurizio di Bella.

Tra la selezione di materie prime figurano per esempio i formaggi, in prevalenza caprini e pecorini, dell’azienda marchigiana Beltrami e dal caseificio bergamasco “la Via Lattea”, speck e pancetta affumicata arrivano direttamente dall’azienda K. Bernardi di Brunico, il cotto naturale e al tartufo è firmato San Marino, il salame baccarà e il crudo brumato sono squisite specialità della ditta F.lli Billo, l’olio è rigorosamente extra vergine di oliva IGP toscano fornito dal Podere Donzellino.

Il menu, che varia periodicamente, propone molte prelibatezze: s’inizia con i ricchi taglieri di salumi e formaggi regionali accompagnati da composte e miele al tartufo, per poi passare ad appetitosi primi - come i ravioli gialli ripieni di magro con crema di zafferano e speck - e succulenti secondi di carne come la costoletta di vitello con osso fritta in burro chiarificato o la tipica carne cruda alla Piemontese. A pranzo, la Posteria Bistrò propone un menù per ufficio, veloce e gustoso, che varia tutti i giorni, con proposte di primi e secondi (scritti su una lavagna a muro), mentre per i più esigenti un piatto unico completo; non manca comunque anche una selezione di specialità scelte dal menù serale a là carte.

La cantina dei vini, protagonista indiscussa del ristorante, è stata creata utilizzando la medesima cura, affinché ogni ricetta e ogni sapore trovino il giusto accompagnamento. Nella lista compaiono alcune tra le migliori etichette del territorio italiano, in particolare provenienti da rinomate aziende vinicole di piccola e media grandezza. Spiccano nomi come Coppo, Principi di Butera, Verbena, Umana Ronchi, Cà Rugate e Bovio. Vengono proposti anche i migliori champagne francesi e le prestigiose bollicine italiane.

L’ambiente ricorda quello delle POSTERIE, a metà strada tra una vecchia salumeria e un’enoteca con cucina, si contraddistingue per l’atmosfera piacevole e ospitale. Impossibile, per chiunque entri, non essere catturato dall’ampio banco colmo di formaggi e prodotti tipici, dalle pregiate bottiglie di vino esposte in tutta la sala. La cura e la semplicità contraddistinguono ogni dettaglio.

"Siamo elettrizzati per questa nuova apertura – dichiara Riccardo Condorelli, Amministratore Delegato della società Primo Ristoranti – che va a incrementare e differenziare il nostro portfolio. Ancora una volta vogliamo metterci in gioco e sfidare noi stessi: dare la possibilità ai nostri clienti di vivere un’emozione unica alla scoperta dei veri sapori tradizionali italiani, un ritorno alle origini di cui ognuno di noi ha tanto bisogno. Chi proverà la nostra cucina vi ritornerà con piacere e assiduità, perché saprà di ritrovarci un’esperienza culinaria autentica e un’accoglienza sincera".

Per info e prenotazioni:

email: laposteriabistro@primoristoranti.it – tel. 02.83638738