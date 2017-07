Succhi di frutta di qualità per l'estate: come sceglierli e le caratteristiche

L’uomo ha bisogno di idratarsi. Si tratta di regola “aurea” per il nostro organismo che, ogni giorno, richiede almeno tre litri di acqua: in genere, metà viene garantita dagli alimenti consumati quotidianamente; l’altra metà, invece, viene assunta bevendo. Questa indicazione va applicata, con maggiore rigore, nei periodi particolarmente caldi. La rovente estate italiana sta mettendo a dura prova il nostro corpo, che necessita delle giuste contromisure per garantire il nostro benessere. Tanta acqua, dunque, ma non solo. Per garantire al nostro organismo le quantità necessarie di minerali, vitamine, potassio, acido folico, vitamina C ed altre sostanze ad azione antiossidante presenti nei succhi di frutta. Il corretto apporto di questi elementi dipende dal loro grado di maturazione dei frutti, alle modalità di raccolta, di stoccaggio e ai processi tecnologici utilizzati per produzione dei succhi, come sottolinea la Società italiana di nutrizione umana. È il caso di alcune bevande selezionate dalla rete degli artigiani di qualità Artimondo nella quale è possibile entrare in contatto direttamente con produttori che, attraverso una filiera corta, realizzano prodotti genuini e naturali che giungono direttamente sulla nostra tavola.

IL SUCCO DI MELA, UNA BEVANDA DALLE PROPRIETÀ ANTITUMORALI Uno studio pubblicato su Scientific reports targato CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e Università di Salerno (Dipartimento di chimica e biologia), per esempio, ha stabilito che la mela - oltre a rappresentare un concentrato di antiossidanti utili alla salute - possiede anche alcune molecole con proprietà antitumorali. “Da diversi anni è riportato in letteratura che il succo di mela ha effetti di prevenzione sul cancro al colon retto”, si legga in una nota. Una buona notizia per chi ama il prodotto che, in Alto Adige, viene realizzato senza conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti con tre tipi di mele: Golden Delicious, Granny Smith e Stark Delicious.

IL SUCCO DI BERGAMOTTO, BEVANDA ANTICOLESTEROLO CHE RILANCIA L’ECONOMIA Tra i “nuovi succhi” si sta diffondendo sempre di più la bevanda al bergamotto calabrese. Si tratta di una risorsa che, anno dopo anno, è stata sviluppata e innovata da numerose aziende del lembo di terra che divide Reggio Calabria e Locri. Solo qui, infatti, grazie a un particolare microclima, si coltiva questo agrume, usato in passato in profumeria e in medicina. Uno studio condotto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha dimostrato che l’assunzione del bergamotto genera “un significativo aumento di colesterolo HDL (quello “buono”) ed una diminuzione del colesterolo LDL (quello “cattivo”), del colesterolo totale dei trigliceridi e dei glucidi con una normalizzazione dei livelli di CPK e di transaminasi”.

IL NETTARE DI RABARBARO, “AMICO” DELL’APPARATO DIGERENTE E DEL TERRITORIO Anche il consumo di nettare di rabarbaro fornisce numerosi benefici all’organismo, grazie a una pianta originaria del lontano Oriente, coltivata anche in Italia. Il rabarbaro è composto per il 93% da acqua, poi da fibre (1,7%) e, in misura minore, da carboidrati, proteine e zuccheri. Contiene, inoltre, vitamine specie dei gruppi A e B. La pianta contiene, tra l’altro, sali minerali come ferro, calcio, fosforo, magnesio, manganese, potassio e selenio. In virtù del suo contenuto di glucosidi antrachinonici, è dunque un possibile rimedio naturale per costipazione, diarrea, bruciori di stomaco, come si legge anche in una nota dell’Humanitas. La sua produzione richiede un’agricoltura “ragionata”, che si declina in pratiche semplici, come ad esempio l’utilizzo di teli per la pacciamatura per evitare prodotti chimici contro le infestanti e una coltivazione su terreni di montagna spesso abbandonati.

IL SUCCO DI ARONIA, ALLEATO DEL SISTEMA CIRCOLATORIO E DELLE VIE URINARIE Secondo lo United States Department of Agriculture, l'aronia melanocarpa è uno degli alimenti con le più alte proprietà antiossidanti. Bere il succo di aronia oltre, che sfruttare le proprietà antiossidanti e depurative del tratto urinario, fa bene anche al nostro cuore, perché rafforza la circolazione del sangue e irrobustisce i vasi sanguigni, prevenendo per questa via coagulazione e altri disturbi cardiovascolari, agendo in definitiva da freno contro possibili malattie ischemiche del cuore. Secondo altri studi condotti sull'uomo il succo di aronia riduce il colesterolo totale, compreso "il cattivo" LDL, e gli altri lipidi presenti nel sangue.