Gli occhi del mondo su Milano: è iniziata la Prima. Applausi per Segre e Mattarella

È iniziata una manciata di minuti dopo le 18 la Tosca di Giacomo Puccini, l'opera che inaugura la stagione scaligera, infatti, è iniziata dopo un lungo applauso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'inno di Mamaeli.

L'opera è diretta da Riccardo Riccardo Chailly, che prosegue la sua personale e innovativa ricognizione del repertorio italiano. L'allestimento è affidato al regista Davide Livermore, che dopo il debutto scaligero con "Tamerlano" di Handel ha già collaborato con Chailly per "Don Pasquale" di Donizetti e "Attila" di Verdi per l'inaugurazione della scorsa stagione. Con il regista la squadra formata da Giò Forma per le scene, arricchite dai video di D-wok e illuminate da Antonio Castro, e da Gianluca Falaschi per i costumi. Protagonisti in palcoscenico la soprano Anna Netrebko (Floria Tosca), arrivata al suo quarto 7 dicembre scaligero, il tenore Francesco Meli (Mario Cavaradossi) e il baritono Luca Salsi (il barone Scarpia).

Prima della Scala: chi c'è

Presente al teatro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, assieme a lui anche ministri e alte cariche istituzionali: il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che siede con Mattarella nel palco reale, il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, il ministro dei Beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, il ministro delle Politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora. A fare gli onori di casa ci sono il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sovrintendente uscente del Teatro, Alexander Pereira, e il suo successore Dominique Meyer.

Tra gli ospiti anche il vice ministro dell'Economia, Antonio Misiani, il prefetto di Milano, Renato Saccone, la vicepresidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, l'ex sovrintendente del Teatro alla Scala, Carlo Fontana, il senatore a vita Mario Monti, la senatrice a vita Liliana Segre. Nel parterre degli ospiti anche il direttore del Festival di Lucerna, Thomas Angyan, il sovrintendente della Wiener Staasoper, Dominique Meyer, il sovrintendente del Musikverein di Vienna, Thomas Angyan, la ballerina Svetlana Zacharova, la regina della danza italiana, Carla Fracci, la cantante Patti Smith, la stilista Lella Curiel.

Proteste fuori dal teatro

Come da tradizione fuori dal Piermarini si è svolta la protesta dei centri sociali e dei sindacati. Non ci sono stati particolari attimi di tensione tra gli antagonisti e le forze dell'ordine.

Tosca, una delle opere più rappresentate al mondo

"Tosca" è in assoluto tra le opere più amate e rappresentate a livello internazionale. Nel corso del 2019 è stata la sesta opera più rappresentata al mondo con 134 allestimenti per un totale di 534 recite nei cinque continenti. Dopo la prima romana è stata battezzata alla Scala da Toscanini e vi ha avuto un imponente numero di allestimenti (30 tra nuove produzioni e riprese), molti dei quali estremamente significativi. Mai approdata a un 7 dicembre, Tosca è stata però diretta da quasi tutti i più grandi maestri attivi alla Scala e cantata dalle voci più leggendarie guadagnandosi una posizione di assoluto rilievo nella storia del Teatro milanese.

La trama dell'opera

La cantante Floria Tosca, amante del pittore liberale Mario Cavaradossi, è corteggiata dal ministro della polizia pontificia Scarpia. Questi imprigiona il pittore e ricatta Tosca: se la donna non si concederà a lui, Cavaradossi sarà fucilato.

Tosca si fa dare il salvacondotto da Scarpia, e poi lo uccide. Il pittore, secondo i patti con Scarpia, avrebbe dovuto subire una finta fucilazione, ma invece viene davvero passato per le armi sugli spalti di Castel Sant'Angelo; Tosca allora si getta dal castello.

