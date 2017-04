Aerolíneas Argentinas sponsor della Sesta Edizione del Malbec World Day

Aerolíneas Argentinas e Via dell’Abbondanza hanno firmato un accordo in virtù del quale la Compagnia Aerea sarà Sponsor della Sesta Edizione del Malbec World Day, stabilito per commemorare il giorno in cui nel 1853 il presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento iniziò la sua missione per trasformare radicalmente l’industria vinicola argentina. In quegli anni l’esperto francese Michel Aimé Pouget porto in Argentina nuove varietà dal vecchio continente. Verso la fine del XX secolo, oltre 100.000 acri erano dedicati alla cura di questo vigneto, trasformando il Malbec argentino in un vino pregiato ed esportato in tutto il mondo. Nella Sesta Edizione Italiana del Malbec World Day verrà selezionato e premiato il miglior Malbec argentino in Italia tramite una degustazione alla cieca, tra oltre 40 Malbec argentini.

Contemporaneamente sarà allestita una sala dove sarà possibile degustare tutti i 60 Malbec. I vini in degustazione sono rappresentativi di tutte le latitudini, dalla Patagonia, passando per le Provincie di Mendoza e San Juan, fino ai quasi 3.000 metri nella Provincia di Salta. “Siamo entusiasti di poter partecipare a questo straordinario evento che mette in risalto le eccezionali potenzialità dell’Argentina, con i suoi innumerevoli siti di interesse culturali ed eno-gastronomici e con panorami così diversi che non finiscono mai di sorprendere, tutti raggiungibili con la modernissima flotta e la rete capillare di Aerolineas Argentinas” ha commentato Claudio Neri, Direttore per l’Italia di Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas - Fondata nel 1950, Aerolíneas Argentinas è una delle principali compagnie del Sudamerica. Dalle sue basi operative all’Aeroparque Jorge Newbery ed all’Aeroporto Internazionale di Ezeiza a Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas vola verso 24 destinazioni internazionali nelle Americhe ed in Europa. Insieme ad Austral Líneas Aéreas, Aerolíneas opera voli verso 36 destinazioni in Argentina, con più voli verso città del territorio argentino rispetto alle altre compagnie. Aerolíneas offre collegamenti dinamici tra l’Argentina e la regione attraverso l’importante centro operativo dell’Aeroparque Jorge Newbery. Il Gruppo Aerolíneas sta implementando un programa di rinnovo della flotta, composta da aeromobili Airbus-330, Airbus-340, Boeing 737-700/800 ed Embraer 190. Aerolíneas Argentinas è associata all’alleanza di compagnie aeree SkyTeam dal settembre del 2012.