Milano, ecco come sarà l’albero di Natale in Duomo

Milano pensa già al Natale 2017. Sabato pomeriggio, infatti, palazzo Marino ha ufficializzato gli accordi per la realizzazione del prossimo albero - da sempre simbolo del Natale nella città meneghina - che farà bella mostra di sé in piazza Duomo.

A realizzare l’albero di Natale sarà Sky Italia, la media company che proprio nel capoluogo meneghino - in zona Santa Giulia - ha il suo quartier generale.

“Come previsto dal bando - ha spiegato il comune - l’albero avrà una lunghezza minima di venticinque metri, con luminarie a led, e vivrà nella piazza più celebre di Milano dal 7 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018”. Accanto a Sky, per la realizzazione dell’albero - e presumibilmente degli altri addobbi in piazza - ci sarà la divisione creative & live solutions di IgpDecaux.

L’albero di Natale dello scorso anno

Lo scorso anno, invece, l’onere di addobbare la piazza simbolo di Milano era toccato a Pandora, che aveva “regalato” alla città il suo “Joy”.

L’albero era alto ventotto metri ed era stato decorato con oltre 54mila punti led, palle rosse e argento di venticinque centimetri. Alla base erano state collocate grandi palle di Natale di color argento e rosso da cento, centocinquanta e duecento centimetri di diametro, con finitura a specchio.

E ancora, sotto l’albero era stata allestita un’installazione in vetro interamente trasparente, all’interno della quale trovava spazio una riproduzione in scala dell’albero di Natale, pensata per permettere a tutti di realizzare scatti fotografici accanto al tradizionale simbolo delle festività.

Il 7 dicembre, come da tradizione, era andata in scena una suggestiva cerimonia di accensione, con artisti sui trampoli, giochi di luce e l’esibizione della fanfara dei carabinieri.