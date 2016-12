L'Albero della Vita potrebbe diventare un "set" di Lego

L'Albero della Vita di Expo 2015 potrebbe diventare un set di costruzioni con i "mattoncini" di Lego, da vendere in tutto il mondo. L'idea è venuta a Fabry Pastori, autore di un prototipo con cui sta partecipando ad un contest della multinazionale. Pastori, che ad Expo è stato volontario, ha pensato di prendere spunto dal successo dell'esposizione universale, di cui l'Albero della Vita è simbolo riconosciuto.

La Lego ha approvato il prototipo, per cui il primo passo è fatto: ora occorre che - nell'ambito del contest - l'idea raggiunga un numero sufficiente di "likes". Ne servono 10 mila in sessanta giorni, a partire dal 27 dicembre, data in cui Pastori ha pubblicato online l'idea.

«L'opera rappresenta, al contempo, scultura, installazione, edificio e monumento, con chiari rimandi al Rinascimento Italiano e alla struttura pavimentale di piazza del Campidoglio a Roma creata da Michelangelo nel XVI secolo», si legge nella motivazione con cui Pastori ha proposto alla Lego il prototipo dell'Albero della Vita. Il giovane ricorda poi che, nei sei mesi di Expo, ben 14 milioni di persone (i due terzi dei visitatori) hanno assistito ad almeno uno degli spettacoli di luci e musica allestiti in orario serale.

«Ho voluto realizzare un qualcosa che, come il sottoscritto, chiunque avrebbe voluto portarsi via come ricordo», conclude Pastori.