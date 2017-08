Aldo, Giovanni e Giacomo: stop a film insieme? Per Aldo progetto "solista"

E' senza orma di dubbio il trio comico che più ha rappresentato la comicità "made in Milan" degli ultimi trent'anni, macchia nera e felice al botteghino in miriade di successi romani e napoletani. Ma Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomino Poretti potrebbero essere arrivati (davvero) al capolinea.

Le voci della crisi di Aldo, Giovanni e Giacomo

La voce era stata smentita qualche giorno fa dall'ufficio stampa, che aveva annunciato che il trio avrebbe ripreso a lavorare insieme a un nuovo progetto dopo il giusto (e lungo) riposo per le celebrazioni dei loro 25 anni. Una difesa, forse, d'ufficio, e nemmeno troppo convinta, secondo molti. Sulla fanpage non si parla dell'argomento e continuano a essere proposte clip di vecchi successi. Il rumour gira con grande insistenza da almeno un anno. Fuga da Reuma Park, girato in parte in Duomo e sui Navigli, potrebbe essere stato l'ultimo (stanco) lavoro dei tre. Ne aveva già scritto poco tempo fa Novella 2000, poi smentita dall'ufficio stampa: «Il trio più famoso d’Italia sta per scoppiare. Aldo, Giovanni e Giacomo sarebbero ai ferri corti e tra loro il feeling non è più quello che li ha fatti diventare i comici più seguiti degli ultimi 30 anni. I tre attori, che lavorando insieme dal 1985, stanno pensando di dividersi e la colpa, se così si può dire, sembra legata al difficile rapporto che hanno Aldo Baglio e Giovanni Storti. Pare che il secondo voglia sempre imporre le sue scelte a discapito di quelle degli altri e se Giacomo Poretti, il più tranquillo e tollerante del trio sopporta, Aldo non è certo uno disposto a rinunciare a esprimere il suo estro».

Certo, tutto sembrava un gossip estivo. Ma se le voci sono insistenti e continue un fondo di verità c'è. Ed ecco che il Corriere spiega, con dovizia di particolari, che Aldo, insieme con la moglie Silvana Fallisi, starebbe già lavorando da qualche tempo a un progetto suo, la sceneggiatura (già consegnata ai produttori) di un film che sancirebbe il suo debutto alla regia in solitaria, slegato dunque dagli altri due compagni. La moglie fa a suo modo parte della squadra dai tempi di Chiedimi se sono felice (2000) e condivide, se non spinge, i propositi di libertà del marito. In teoria il trio ha un contratto che li lega a fare ancora un film insieme. Ma non si tratta di un obbligo, non c’è nessuna penale, quindi l’accordo potrebbe naturalmente decadere.

I tre hanno sempre e spesso infilato Milano nei loro lungometraggi, ambientandoli in città. Che sia tempo, anche qui, della fine di un'era?