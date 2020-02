Antropologia per tutti: dalle passeggiate urbane ai laboratori, due giornate a Milano con la Bicocca

Per due giorni Milano diventa la capitale mondiale dell'antropologia. Giovedì 20 e sabato 22 febbraio 2020, infatti, diversi antropologi saranno presenti in vari punti della città con laboratori, incontri e passeggiate urbane per raccontare in che modo il sapere antropologico si interseca con la vita quotidiana e contribuisce a migliorare la vita delle persone e cercare di risolvere i problemi della società. Sono previsti oltre quaranta appuntamenti.

Turismo, migrazioni, arte, famiglia, cambiamenti climatici, new media, scuola, cibo, corpo, architettura: questo e altrro "riguarda" anche l'antropologia. L'iniziativa è promossa dal corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche ed etnologiche e dal dottorato in Antropologia culturale dell'Università di Milano Bicocca.

Le passeggiate urbane antropologiche

Il "World Anthropology Day" si aprirà il 20 febbraio con un convegno ("Saper fare insieme. Antropologi nel sociale e nel mondo del lavoro") di introduzione alle due giornate dedicate all'antropologia pubblica. L'appuntamento è alle 10 all'auditorium dell'edificio U12. Le passeggiate urbane saranno cinque, tutte in programma il 22 febbraio. Due "migrant tour" in via Padova (alle 10 con Francesco Vietti) e in via Paolo Sarpi (alle 10 con Giacomo Pozzi), un'esplorazione urbana a San Siro (alle 10 da piazzale Segesta M5 con Paolo Grassi e alcuni urbanisti), la rigenerazione del Corvetto (alle 15.30 dal mercato coperto di piazzale Ferrara) e una passeggiata sonora per riflettere sulla relazione tra camminare, ascoltare e percepire la città (alle 11 dal Planetario di corso Venezia con Giovanna Santanera e Sara Zambotta).

In programma anche 14 laboratori per conoscere le interazioni tra antropologia e scuola, cibo e design. Tra questi, uno su antropologia e musicoterapia, all'auditorium dell'edificio U12 il 20 febbraio alle 15, con Leonardo Menegola.