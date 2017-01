Biblioteche: dopo oltre un anno di lavori riapre la "Gallaratese" di via Quarenghi

Riapre al pubblico la biblioteca Gallaratese di via Quarenghi, a conclusione dei lavori programmati di manutenzione straordinaria che hanno interessato il rifacimento degli impianti antincendio e di sicurezza, degli infissi e dei controsoffitti e l’ottimizzazione delle sale interne.

Chiusa dal 24 dicembre 2015, ora la biblioteca riapre al pubblico con lo stesso orario, compreso l'ampliamento serale fino alle 23. E precisamente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 23; il mercoledì dalle ore 14.30 alle 23; il sabato dalle ore 9 alle 19. Dalle 19 alle 23 la biblioteca è aperta come sala studio e di lettura, senza servizio di prestito.

"Grazie all’assunzione di 26 nuovi bibliotecari, stiamo lavorando a un adeguamento dell’orario di tutte le 24 biblioteche rionali, al fine di ampliarlo e di armonizzarlo", ha dichiarato l'assessore alla cultura Filippo Del Corno. In futuro dieci biblioteche rionali di Milano su ventiquattro saranno oggetto in futuro di lavori di adeguamento degli impianti antincendio e di sicurezza. Per alcune di esse sarà necessaria una sospensione del servizio durante i lavori.

"Viene restituito al Municipio 8 e alla città un luogo pubblico totalmente rinnovato e ristrutturato. Ci tengo a sottolineare che i dipendenti comunali hanno lavorato con enorme impegno e senza aiuti esterni per oltre un mese al fine di riallestire interamente la biblioteca", ha commentato Simone Zambelli, presidente del Municipio 8.