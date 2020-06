AriAnteo, il cinema all'aperto riparte dopo il lockdown

AriAnteo, il tradizionale appuntamento estivo per tutti gli amanti del cinema all'aperto, torna a Milano dopo mesi di lockdown.

La riapertura a metà giugno

L'apertura della più importante rassegna di cinema all'aperto della città è fissata per il 15 giugno, quando inizieranno le proiezioni di AriAnteo Chiostro dell'Incoronata; il 16 giugno, invece, sarà la volta di AriAnteo Palazzo Reale. La novita' dell'edizione 2020 riguarda inoltre la nuova location di AriAnteo Triennale, nei giardini della Triennale Milano, che prenderà il via il 17 giugno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo Milano: il 15 giugno si accenderanno anche gli schermi di AriAnteo Villa Reale di Monza. Grazie alla nuova collaborazione con Zelig Media Company, inoltre, AriAnteo potra' diventare anche cabaret: da fine giugno, più precisamente il 22, una volta alla settimana verrà portato in scena uno spettacolo con un artista di Zelig prima della visione del film in programma.