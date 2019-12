Banana di Cattelan: a Milano spunta una "riproduzione" (ma, dopo qualche ora, non c'è più)

La banana di Maurizio Cattelan "ha fatto scuola": a Milano, in piazza Edison, a pochi passi da piazza Affari che ospita da anni il celeberrimo "Dito" dello stesso artista (il cui nome reale è "L.O.V.E."), è comparsa nella serata di giovedì una banana attaccata con lo scotch argento su una emettitrice Atm. Sembra, in tutto e per tutto, un omaggio all'artista padovano trapiantato a Milano (visse per alcuni anni nel "fortino" di viale Bligny 42). Lo riferisce MiaNews.

Ignota la mano che ha "scotchato" la banana in piazza Edison, ma il risultato è troppo simile alla vera banana di Cattelan per non far pensare quantomeno a una "citazione". Quanto all'opera "Comedian", presentata all'Art Basel Miami 2019, ne sono state vendute due "edizioni" per 120 mila dollari l'una; poi è stata letteralmente mangiata (con tanto di video) dall'artista David Datuna, che ne ha fatto a sua volta una performance artistica ("Hungry artist", artista affamato). Infine un'ulteriore "edizione" riattaccata al muro degli spazi che ospitano l'Art Basel show è stata rimossa per evitare possibili altre "performances" o atti vandalici.

D'altronde la banana di Cattelan è (anche) l'emblema dell'opera d'arte riproducibile. Lo può fare chiunque in modo semplice ed economico. Basta, appunto, una banana (possibilemente abbastanza "gialla" e matura come quella usata da Cattelan) e uno scotch argento. Ed ecco che chiunque può "riprodurre" Comedians, naturalmente avendo ben chiara la distinzione tra l'opera e la sua riproducibilità tecnica; e qualcuno lo ha fatto per davvero, in piazza Edison. Ci sarebbe da chiedersi se l'ignoto "riproduttore" fosse consapevole della riproducibilità, un tema che almeno dagli anni '30 de XX Secolo (con il fondamentale saggio di Walter Benjamin) attraversa tutta l'arte.

Fatto sta che, venerdì mattina, della banana di piazza Edison non v'era più traccia: un "epigono" di Datuna, forse, ha "riprodotto" l'artista affamato.

(Foto MiaNews)