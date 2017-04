Troppa coda all'anagrafe? Ora si può ingannare il tempo con la "Biblioteca in Attesa"

Troppa coda al Salone dell'anagrafe mentre si aspetta il proprio turno per ottenere un certificato? Nessun problema: è possibile ingannare l'attesa con il punto di prestito bibliotecario che il Comune di Milano ha deciso di allestire a partire da giovedì 20 aprile (in concomitanza con "Tempo di Libri", la Fiera del libro a Rho con tanti eventi in tutta la città).

Il progetto si chiama "Biblioteca in Attesa" e, appunto, intende offrire la possibilità di prendere in prestito i libri sugli scaffali, sfogliare quotidiani e riviste, consultare su tablet il catalogo online del sistema bibliotecario e l'edicola internazionale della rete italiana di biblioteche digitali. Il tutto con la presenza di un addetto che consentirà ai cittadini di accedere ai servizi e promuoverà le biblioteche e le loro attività.

Lo scopo del progetto è intercettare un pubblico che solitamente non utilizza o non conosce il servizio bibliotecario, riducendo così la distanza fisica tra libri e lettori potenziali. "Biblioteca in Attesa" nasce da un’idea della Biblioteca Parco Sempione, che si occuperà anche del monitoraggio della fase sperimentale, in collaborazione con la direzione Servizi Civici, Partecipazione e Sport e con il supporto operativo del Centro Servizi e dell'Ufficio Promozione dell’Area Biblioteche.

Nella fase sperimentale verranno destinati al servizio circa 500 volumi, in grado di soddisfare un pubblico eterogeneo: sono disponibili infatti bestseller di narrativa, saggi, libri di attualità e pubblicazioni dedicate ai più piccoli. I cittadini potranno prendere in prestito i libri e restituirli in una qualsiasi delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Milanese. Il servizio bibliotecario sarà garantito in questa fase sperimentale il 20 aprile, il 4 e il 18 maggio e l' giugno, mentre negli altri giorni rimarrà attivo l’allestimento e la dotazione di circa un centinaio di libri destinati alla libera consultazione.