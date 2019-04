Celebrazioni di Leonardo: biglietto cumulativo per 5 musei di Milano. I prezzi

Un biglietto congiunto (e scontato) per cinque poli museali di Milano in occasione delle celebrazioni per il 500esimo della morte di Leonardo da Vinci. Sarà valido dal 16 maggio 2019 (giorno in cui si darà avvio ufficiale alle celebrazioni presso il Castello Sforzesco) al 12 gennaio 2020 e consentirà, per 30 giorni dalla visita al primo dei cinque musei, la visita agli altri quattro.

Coinvolti il Cenacolo in Santa Maria delle Grazie, la Pinacoteca di Brera, il Castello Sforzesco, il Museo della Scienza e Tecnologia e la Biblioteca Ambrosiana: cinque luoghi fondamentali per scoprire Leonardo da Vinci a Milano. Lo si legge in una determinazione dirigenziale pubblicata in Albo Pretorio dal Comune di Milano, uno dei soggetti coinvolti (gestisce il Castello).

Biglietto "di Leonardo": i prezzi

Decisi anche i prezzi e le modalità di acquisto. Il biglietto intero per tutti e cinque i musei costerà 38 euro e si tratta di un risparmio notevole: la somma dei biglietti interi ad oggi è di 59 euro, ma sarà di 62 euro nel caso in cui al Cenacolo si faccia in tempo ad avviare la nuova concessione del servizio biglietteria. Lo sconto supera comunque il 35%, rendendo il biglietto cumulativo estremamente conveniente.

Il cumulativo ridotto costerà 25,50 euro anziché 31,50 euro e sarà valido per le fasce d'età 19-25 e over 65. E' stato studiato anche il cumulativo da 4,50 under 18, che sarà interamente incassato dal Museo della Scienza e della Tecnologia perché negli altri siti museali gli under 18 entrano comunque gratis. Anche in questo caso si entra con uno sconto, perché il ridotto under 18 di tale museo costerebbe 7,50 euro. Conseguenza a latere: gli under 18 non interessati al Museo della Scienza e della Tecnologia (un vero peccato!) potranno non acquistare il cumulativo ed entrare gratis negli altri musei.

Per finire, il biglietto cumulativo (che sarà stampato e pubblicizzato dal Polo Museale della Lombardia, che gestisce la Pinacoteca di Brera) sarà vendibile presso il Cenacolo, l'unico dei cinque musei con prenotazione obbligatoria.