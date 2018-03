E' stato un "Tempo" bellissimo, la fiera del libro di Milano ha registrato un +60% di presenze

La seconda edizione di "Tempo di Libri", la fiera internazionale dell'editoria organizzata da AIE (associazione italiana editori) e Fiera Milano, si è rivelata un vero e proprio successo di pubblico con numeri davvero impressionanti.

Con un totale di 97.240 biglietti staccati e presenze registrate si sono battuti tutti i numeri della prima edizione segnando un sorprendente +60% rispetto al 2017.

Fin dall’inaugurazione, alla vigilia delle cinque giornate, con la festa Incipit e le letture degli studenti, "Tempo di Libri" ha mostrato un volto giovane: 16.000 i bambini e ragazzi arrivati con le proprie classi per seguire incontri e cimentarsi nei laboratori.

Sono cinque i sentieri tematici che "Tempo di Libri" ha proposto al pubblico: donne (giovedì 8), ribellione (venerdì 9), Milano (sabato 10), libri e immagine (domenica 11) e mondo digitale (lunedì 12).

Questi temi hanno attraversato i 35.000 metri quadrati dei padiglioni, coinvolto 425 espositori (tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start up) e animato, su un palcoscenico di 37 tra sale, spazi incontri e laboratori, 850 appuntamenti, con la partecipazione di 1.200 ospiti. Tantissimi gli incontri che hanno registrato il tutto esaurito, soprattutto nel weekend.

Così il presidente dell'associazione italiana editori Ricardo Franco Levi: «Volevamo che fosse una festa del libro e così è stato, siamo felicissimi. Milano ha parlato e ha detto ad alta voce: "Tempo di Libri ci è piaciuta e la vogliamo ancora". Adesso parte il lavoro per la prossima edizione: sarà in questi stessi giorni e vorremmo che comprendesse la giornata delle donne, che ci ha portato fortuna. Il nastro color fucsia dell’inaugurazione, tagliato da una bambina, è tra le immagini più belle di questa Fiera».

Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano, ha spiegato: «I numeri in crescita di "Tempo di Libri" sottolineano la grande partecipazione di pubblico, ma anche la qualità dell’offerta di questa seconda edizione, che conferma il ruolo di Milano quale capitale italiana degli editori, degli autori e dei lettori. "Tempo di Libri" è per noi un evento importante per supportare lo sviluppo di un settore produttivo che in questi cinque giorni di manifestazione ha promosso non solo i libri ma contenuti e valori».

Andrea Kerbaker, direttore di "Tempo di Libri" aggiunge: «L’impostazione che abbiamo dato alla Fiera con cinque giornate organizzate ciascuna intorno a un tema specifico e con un ventaglio di proposte tanto ampio da andare incontro alle curiosità e alle aspettative di un pubblico variegato è stata giusta e ha raccolto un altissimo gradimento. Il direttore di una manifestazione di questo tipo lavora in funzione di espositori e visitatori. Se loro sorridono, sorride anche lui. E qui ho visto molti sorrisi».

Fra gli altri spazi che hanno riscosso successo di pubblico, quelli de Il Corriere della Sera, Robinson la Repubblica, RAI (che è stato main media partner di "Tempo di Libri"), e inoltre I libri di tutti, dedicato all’accessibilità e realizzato da Fondazione LIA, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, l’Istituto dei Ciechi di Milano e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, e lo spazio collettivo Tempo di Libri Antichi, in cui erano esposti e in vendita i preziosi esemplari di libri antichi (a cura dell’ALAI – Associazione Librai Antiquari d’Italia).

Molti appuntamenti, inoltre, sono stati organizzati da La Gazzetta dello Sport, TuttoLibri La Stampa, Tv Sorrisi e Canzoni, Donna Moderna, Radiotelevisione Svizzera Italiana, Sale&Pepe, Focus Junior, ilLibraio.it, Finzioni Magazine.it.

Altissima l’attenzione da parte dei media, con 2.500 accreditati, fra giornalisti e blogger, che hanno seguito la Fiera, con oltre 3.000 riscontri fra articoli cartacei e online, servizi radio e tv (dal 1° giugno 2017 a oggi).

Prezioso è stato l’apporto delle aziende che hanno arredato il Club contribuendo a renderlo speciale (Nimar, Calligaris, Operae, Didesign, con il contributo di Carpet Edition, Intentions, Siderio) e ad Autogrill che ha curato il catering.

Ottimi i risultati anche sul fronte digitale: dall’8 marzo a oggi più 2,1 milioni di utenti sul web hanno seguito "Tempo di Libri" tramite i canali social ufficiali, con oltre 13.500 fra commenti, likes, retweet e condivisioni.

I video pubblicati sulla pagina Facebook (sulla quale ogni contenuto ha registrato, in media, 16.000 visualizzazioni), soprattutto in diretta streaming dalla postazione #RadioTDL18 (circa 60) e dalle conferenze (2 al giorno), hanno totalizzato 500.000 visualizzazioni. Coinvolgimento della community anche su Instagram, con circa 500 immagini postate che hanno raggiunto 400.000 persone, e su Twitter (superati 5,6 mila follower, con più di 170 tweet).