Politecnico e Bocconi scalano la classifica mondiale delle università

Politecnico e Bocconi, insieme alla Sapienza, tra le migliori università al mondo. Lo svela il rapporto Qs World University Rankings by Subject, che classifica le eccellenze universitarie in 48 discipline e in 5 macroaree di studio.

La Bocconi è al decimo posto nella disciplina business & management, guadagnando una posizione rispetto al 2017. La disciplina è "dominata" da Harvard. E' poi 29esima in contabilità e finanza (sesta in Europa), 16esima (e quarta in Europa) in economia ed econometria. Nella macroarea di scienze sociali e management, che comprende queste ed altre discipline, la Bocconi è 11esima, conquistando ben sei posizioni. "I risultati di questo ranking, in cui tre su quattro paametri si riferiscono proprio alla reputazione accademica e alla produzione scientifica, sono la dimostrazione della bontà dell'investimento che stiamo facendo. Ad Harvard e London School of Economics contendiamo i migliori giovani ricercatori", spiega Gianmario Ventura, rettore di via Sarfatti.

Il Politecnico è ora nono in ingegneria civile e ambientale, quinto nel design, 17esimo in ingegneria meccanica, 35esimo per ingegneria elettronica, 44esimo per informatica. Tutto ciò lo porta a piazzarsi al 17esimo posto per la macroarea di ingegneria e tecnologia, dove l'ateneo migliore del mondo è il Mit di Boston. Il rettore Ferruccio Resta commenta: "Lavoriamo a programmi di formazione in grado di interpretare il cambiamento, mantenendo solide basi scientifiche. Investiamo in laboratori di ricerca all’avanguardia e in campus all’altezza degli standard internazionali".

Citazione d'obbligo, poi, per la Sapienza di Roma, che conquista il primato mondiale in storia classica e dell'antichità ed è nona in archeologia.