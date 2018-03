Aprirà al pubblico il campanile più antico di Milano: le informazioni

Il più antico campanile di Milano - mille anni di storia - sarà presto visitabile. Parliamo del cosiddetto campanile dei Sospiri della basilica di San Celso in corso Italia. Terminato il restauro, il campanile - con iniziativa di MilanoCard - aprirà al pubblico il 24 marzo 2018 e sarà visitabile tutti i weekend, dalle 15 alle 20, con ingressi ogni mezz'ora e con dieci persone al massimo alla volta (per un costo di 10 euro a persona). Le visite saranno unicamente guidate: il personale racconterà aneddoti sul campanile e sulla basilica.

La chiesa è stata eretta nel IV secolo e ricostruita nell'XI, a questa data risale più o meno il suo campanile. La facciata in mattoni è stata poi rifatta nel XIX secolo. Adiacente si trova il santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, d'epoca rinascimentale, molto famoso a Milano per essere tradizionalmente "la chiesa degli sposi". Secondo tradizione, gli sposi, dopo avere celebrato il matrimonio nella propria parrocchia, vengono presso il santuario a portare fiori all'altare della Madonna (XVI secolo). Non è raro poi trovare coniugi presso il santuario in occasione del proprio anniversario di nozze.

Tornando al campanile, il più antico di Milano come si è detto, la sua salita è composta da 130 gradini. Arrivati alla cella campanaria si gode di uno straordinario punto d'osservazione nel centro della città.