Apre la mostra di Caravaggio: "Una Fondazione studi Michelangelo Merisi a Milano"

Una Fondazione dedicata agli studi su Caravaggio. A Milano. E' l'annuncio e l'auspicio dell'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno dato giovedì mattina, a Palazzo Reale, per la presentazione di "Dentro Caravaggio" (video: le immagini in anteprima), in programma dal 29 settembre 2017 al 28 gennaio del prossimo anno.

Una mostra di grande importanza, è stato detto, la terza volta di Michelangelo Merisi a Palazzo Reale e per la prima volta completamente "milanese". Sono recenti, infatti, gli studi che confermano la sua nascita a Milano, proprio il 29 settembre del 1571, e l'infanzia in una zona del centro. 20 sono i quadri del grande maestro lombardo presenti, non 18 come inizialmente previsti. L'investimento per l'esibizione, ha sottolineato Massimo Vitta Zelman (presidente di MondoMostre Skira, l'ente organizzatore), è stato di circa 3 milioni e mezzo di euro.

Non è mancato il sostegno finanziario di Intesa San Paolo (presente con il presidente emerito Giovanni Bazoli) e del gruppo Bracco, in forze con Diana Bracco, ad dell'azienda farmaceutica. La stessa Bracco ha annunciato che l'intento di "Dentro Caravaggio" è quello di essere una vera e propria opportunità per tutti, anche per chi, per varie ragioni, solitamente viene lasciato ai margini; verranno offerti così dei biglietti a molti ragazzi dei quartieri periferici milanesi e di famiglie disagiate.

La mostra: un viaggio nell'arte e nel vissuto di Michelangelo Merisi