Lo sbarco su Instagram del Castello Sforzesco di Milano

Anche il Castello Sforzesco è sbarcato su Instagram. Il sempre più popolare social network dedicato a foto e video non ha lasciato indifferente la perla che racchiude il museo civico più visitato di Milano e attira praticamente tutti i turisti che arrivano in città. L'account, @Castellosforzescomilano, è appena partito e ovviamente per il momento raccoglie solo pochi likes, ma punta a spopolarre.

Del resto, basta sfogliare le foto taggate con l'hashtag #castellosforzesco e/o geolocalizzate nel castello eretto nel XV secolo dal duca di Milano Francesco Sforza per rendersi conto che la "location" è molto apprezzata. Sono 138 mila gli scatti con l'hashtag presenti su Instagram, a cui aggiungere quelli semplicemente geolocalizzati.

Il Castello è - si sa - un mondo intero. Collezioni straordinarie, ma anche la fontana, la piazza del Cannone da cui parte il Parco Sempione e la colonia di gatti: i visitatori e i turisti (ma anche i milanesi) amano tutto, e tutto fotografano, di questo angolo di città. E il team che si occupa del nuovo profilo Instagram intende raccontare il Castello da tutti questi punti di vista, senza escluderne qualcuno, come è doveroso del resto nei social.

La gestione del profilo Instagram è affidata al 29enne Stefano Bonomelli, social media manager di Electa, che sarà aiutato da 7 studenti del liceo artistico di Monza nell'ambito del programma scuola-lavoro. Il team ovviamente si dovrà coordinare con la direzione e anche con i responsabili delle collezioni. Sarà quindi un lavoro di squadra con l'obiettivo di parlare però lo stesso linguaggio dei social network, accogliendo le immagini dei visitatori stessi.