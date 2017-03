L'opera di Wagner dura cinque ore e mezza e quindi al Teatro Alla Scala si potrà pure cenare

L'opera dura cinque ore e trenta minuti e al Teatro Alla Scala si 'apparecchia' la tavola per cenare negli intervalli.

Torna dopo ventisette anni di assenza i Maestri cantori di Norimberga, opera immensa di Richard Wagner, che è anche la sua più lunga. Per questo il teatro ha deciso di attrezzarsi: prima con una serie di eventi di avvicinamento - non solo il consueto incontro Prima della Prima, ma anche un appuntamento nella sede degli amici del loggione - e poi per assicurare il massimo confort al pubblico con un servizio di cena leggera negli intervalli dello spettacolo che dura cinque ore e trenta minuti.

Così, come già era successo con il Don Carlo, andato in scena a gennaio, per i Meistersinger in scena la sera - non i matinée - saranno a disposizione del pubblico durante gli intervalli quattro menu che si potranno prenotare nelle aree bar del teatro o presentandosi direttamente al buffet nel ridotto dei palchi e in quello delle gallerie con costi dai 23 ai 29 euro e piatti come prosciutto con mostarda o salmone marinato.