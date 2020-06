Cultura, il Cenacolo riapre con ingressi contingentati

Dopo i musei civici (compresa la Pinacoteca di Brera, gratis tutta l'estate) e le biblioteche, martedì 9 giugno a riaprire sarà il Cenacolo Vinciano. Per garantire visite in sicurezza gli orari saranno ridotti e le presenze contingentate.

Sono inoltre previste modifiche al percorso di visita sempre per far sì che vengano rispettate le norme sul distanziamento fisico, la separazione dei flussi e la tutela della salute di visitatori e lavoratori. In questa prima fase sperimentale e di verifica sulla tenuta dei percorsi - si legge in una nota del museo - gli accessi al Cenacolo sono ulteriormente contingentati: potranno entrare nel Refettorio solo 5 persone ogni 15 minuti.

Anche gli orari di apertura del Museo subiscono delle modifiche: dal martedì al venerdì ore 14-19 (ultimo ingresso 18.45), sabato e domenica ore 9-13.45 (ultimo ingresso 13.30). "Si è voluto in ogni caso preservare la qualità dell'esperienza", commenta Emanuela Daffra, a capo della Direzione regionale Musei Lombardia, "mantenendone inalterati i tempi, offrendo così al visitatore, in cambio delle maggiori attenzioni richieste, il privilegio straordinario di una visita concentrata e silenziosa, nel corso della quale apprezzare la stratificazione storica del luogo e la potenza comunicativa del dipinto di Leonardo".

Per accedere al Cenacolo sarà obbligatorio prenotare, a partire dall'8 giugno, attraverso tre possibili canali (in questa fase di avvio non si potranno acquistare i biglietti direttamente in biglietteria): on line sul sito di Vivaticket; tramite call center al numero verde gratuito da rete fissa 800 990 084 (numerazione a pagamento, da rete fissa o mobile 02 92800360); scrivendo all'indirizzo gruppi@vivaticket.com. Modalità, numero di visitatori e orari, viene sottolineato, potranno subire variazioni dopo i monitoraggi previsti.