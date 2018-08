Al Cinema Beltrade il biglietto è 'gratis' per il migrante: a Milano arriva il 'karmaticket'

I migranti del quartiere e i richiedenti asilo avranno la possibilità di entrare gratis al cinema Beltrami di Milano. L'iniziativa, denominata Karmaticket, è stata lanciata dalla struttura culturale in via Nino Oxilia 10 tramite Facebook. Prende spunto dalla esperienza vissuta a Kino Moviemento a Kreuzberg, Berlino.

Funziona così: chi va al cinema può acquistare oltre a un biglietto per se stesso anche un biglietto a prezzo ultra ridotto per un migrante o un richiedente asilo. Il costo del karmaticket sarà di 3 euro ma sarà valido per due persone, perché il cinema Beltrami offre un ingresso in più.

L'iniziativa sembra aver riscosso un ottimo successo in rete anche se da alcuni follower del cinema su Facebook si è mossa una critica per il fatto che a usufruire della gratuità fossero solo stranieri e non gli italiani in difficoltà economica. La risposta col sorriso dei gestori della pagina è stata: "Questa è un'iniziativa che serve soprattutto all'integrazione. Tranquillo, che bianchi, rossi e gialli in difficoltà entrano tranquillamente al Beltrade, pagando pochissimo o proprio niente".

I beneficiari del biglietto omaggio saranno quindi gli studenti della Rete Scuole Senza Permesso o gli ospiti dei centri di accoglienza del quartiere perché, come scrivono loro nell'annuncio "il cinema è più bello quando parla le lingue del mondo".