City Zen a Milano compie un anno

Ha compiuto un anno, a Milano, il centro City Zen, punto d'eccellenza a Milano dove praticare Yoga, Meditazione, Healing Arts (via San Francesco d'Assisi 15).

Qui tutte le informazioni

"L’idea di creare City ZEN ha cominciato a prendere forma all’inizio del 2015 con il coinvolgimento di Tyler e Davide - scrivono i responsabili in una nota -. Abbiamo dedicato mesi nel mio salotto di casa a consultarci sulla visione, missione, valori, strategia e come meglio realizzare il nostro sogno. Sono stati mesi di intenso lavoro, di cui otto dedicati alla ricerca della location insieme al nostro stimato architetto e cara amica, Federica Gambigliani. Da allora il team è cresciuto fino ad oltre 50 persone dedicate al vostro benessere, sia fisico che interiore. Però la storia vera dietro la realizzazione di City ZEN riguarda il benessere condiviso".

"Carol ci racconta: “Era arrivato il momento di cambiare strada. Avevo festeggiato i 50 anni, i miei figli stavano crescendo e diventando adulti consapevoli e felici.” Cominciai ad occuparmi di volontariato per la Fondazione Francesca Rava, con la quale avevo già avuto modo di collaborare, indirettamente. Sapevo di poter contare sulla loro professionalità e sulla loro etica nel prestare servizio ai meno fortunati. Sono stata accolta a braccia aperte e ho lavorato con loro per più di 4 anni, seguendo progetti in Italia e all’estero, cercando di alleviare, almeno in parte, le sofferenze che affliggono i bambini nei paesi più poveri del mondo. Sono stati anni eccezionali - proseguono -. Anni che mi hanno concesso di scoprire che esistono moltissime persone di talento che hanno dedicato la propria vita ad aiutare gli altri e che fanno la differenza ogni giorno nel cambiare le vite di chi vive in povertà, abbandonato a se stesso in situazioni di estremo bisogno. Mi sono chiesta in che modo potessi aiutare davvero, realizzando un’attività qui in Italia, che potesse generare profitti per sostenere I loro sforzi. In quello stesso periodo, tanti cambiamenti nella mia vita personale mi hanno condotta verso l’esplorazione dello yoga, della meditazione e delle arti olistiche. Queste discipline mi hanno dato grande conforto e speranza, e hanno contribuito a migliorare la qualità della mia vita. È per questo motivo che nasce City ZEN, un’attività concepita per sostenere le realtà No-Profit. Un impegno concreto per offrire a tutti un’oasi di pace in centro a Milano, per fornire una chiave di accesso a strumenti antichi e e moderni volti alla realizzazione di una pace interiore e che, al contempo, possa generare profitti da devolvere a chi ha bisogno di aiuto. Sono convinta che il benessere sia contagioso, e che i suoi benefici si estendano dal singolo alla comunità in cui vive".

"City ZEN è un’oasi di pace nel centro della città. È uno spazio aperto, dove le persone possono ritrovare la loro dimensione di benessere, attraverso strumenti antichi e moderni; un punto di incontro e di apprendimento per armonizzare corpo, mente e spirito. Yoga, Meditazione, Healing Arts: l’offerta di City ZEN si articola in numerose proposte rese uniche delle persone che ci si dedicano. Corsi, workshop e terapie sono offerti all’interno di una realtà accogliente e solidale, legati dal desiderio di attivare e mantenere il benessere fisico e interiore. Benessere, mindfulness, crescita interiore, compassione, comunità e servizio sono i nostri valori principali. City ZEN è un sistema che trasforma il benessere in un servizio verso il prossimo, devolvendo il 100% dei propri profitti alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus per finanziare progetti a sostegno dei bambini disagiati nel mondo", conclude lo scritto.