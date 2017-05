Il Duomo di Milano è tra i luoghi più apprezzati al mondo, in Italia è secondo a San Pietro

C'è anche il Duomo di Milano nella classifica dei luoghi storici più apprezzati al mondo stilata da Tripadvisor, sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi. La cattedrale dedicata a Santa Maria Nascente si trova al decimo posto della classifica internazionale, davanti a lei: il tempio di khmer di Angkor Wat (Cambogia), la Grande moschea Sheikh Zayed ad Abu Dhabi (Emirati Arabi ), la cattedrale e moschea di Cordoba (Spagna). Seguono la basilica di San Pietro, tempio della cristianità; il Taj Mahal di Agra (India); la chiesa del Salvatore sul Sangue Versato a San Pietroburgo (Russia); la Grande muraglia cinese nella sezione meglio conservata a Mutianyu; Machu Picchu (Perù) e plaza de España di Siviglia (Spagna).

«I luoghi storici non sono solo belli da vedere ma raccontano anche un pezzo di storia e di cultura locale — ha commentato Valentina Quattro, portavoce di Tripadvisor per l’Italia —. I viaggiatori che vogliono scoprire a pieno le meraviglie più apprezzate dalla nostra community, oltre a leggerne le recensioni, possono prenotare direttamente su Tripadvisor visite guidate, biglietti di ingresso saltafila o tour esclusivi e inediti per trarre il meglio dall’esperienza». La classifica, come si legge in una nota diramata dalla società, è stata stilata utlizzando un algoritmo che ha tenuto in considerazione la quantità e qualità delle recensioni e i punteggi dei luoghi storici in tutto il mondo raccolti in un periodo di 12 mesi. I premi riconoscono 706 luoghi storici in 82 Paesi.

Da sempre la religione ha ispirato opere d’arte e architettoniche tra le più belle e maestose, e l’Italia in questo non fa eccezione. Non stupisce quindi che cinque dei dieci luoghi storici più apprezzati dello stivale siano edifici di culto: Basilica di San Pietro (1°), Duomo di Milano (2°), Pantheon (5°), Cattedrale di Santa Maria del Fiore (7°) e Basilica di San Marco (10°). Terzo nella classifica nazionale è Piazzale Michelangelo seguito dal Colosseo (4°), mentre in sesta posizione fa il suo ingresso una new entry: la Fontana di Trevi. Completano la Top 10 nazionale Piazza Navona (8°) e Palazzo Ducale (10°).

Italia, Francia e Spagna pluripremiate in Europa.Con due attrazioni a testa premiate a livello europeo, Italia, Francia e Spagna occupano da sole più della metà della Top 10 del Vecchio Continente.