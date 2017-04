Milano, l’assegno “speciale” del prof ai suoi alunni per le vacanze di Pasqua: “Essere felici”

“Essere felici”. È tutto qua, con poche altre eccezioni, il compito dei piccoli alunni della scuola elementare di viale Romagna a Milano per le vacanze di Pasqua.

Il merito è del maestro Paolo Limonta, che - come spiega lui stesso - crede “fermamente nel diritto alle vacanze delle bambine e dei bambini”. Il prof, che è anche consigliere di Sinistra X Milano - ha lasciato l’assegno per le vacanze scritto sulla lavagna dell’aula e, innegabilmente, i compiti snon sono di quelli classici.

“Leggere un libro, guardare almeno un film, ricordarsi di un episodio particolarmente carino da raccontare in classe e - ultimo punto, soprattutto - essere felici”.

“Io li do così, i compiti, perché credo fermamente nel diritto alle vacanze delle bambine e dei bambini. E anche dei loro genitori - chiarisce Limonta -. E so che non sono solo e che tantissime maestre e maestri la pensano come me e si comportano di conseguenza”.

“Ma, ovviamente, il problema non sono solo i compiti. Il problema rimane quello di passare da minoranza dai nobili principi a maggioranza delle buone pratiche. Perché ciò avvenga è indispensabile moltiplicare la costruzione di ‘comunità classi’ dove consolidare l'alleanza con i genitori con un unico obiettivo: quello - conclude - di garantire ogni giorno la felicità delle bambine e dei bambini. Io continuo a essere ottimista. Si può fare”.

Ph: i compiti sulla lavagna