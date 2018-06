Concerto Radio Italia, piazza Duomo blindata: transenne, 9 varchi e solo 20.400 persone

Sarà una Piazza Duomo blindata quella in cui sabato 16 giugno andrà in scena il concerto di Radio Italia: l'intera area sarà transennata e sarà consentito l'accesso fino a 20mila e 400 persone. Tradotto? Ci saranno meno spettatori rispetto all'anno scorso quando 23.500 persone poterono assistere al live, una decisione che già aveva suscitato polemiche da parte degli organizzatori che stimavano un'affluenza di oltre 100mila presenze.

Le forze dell'ordine controlleranno i 9 varchi di ingresso e uscita. Non solo: controlleranno con i metal detector persone e zaini. A partire dalle 12.30, invece, la stazione della rossa e della gialla di Duomo saranno chiuse per ragioni di sicurezza: le fermate più vicine saranno quelle di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. I mezzi di superficie, invece, subiranno deviazioni di percorso.

Ad aprire il concerto, alle 19.10, saranno i rapper Tedua, Nitro, Achille Lauro, Capo Plaza e Ghali. E "l'ouverture" è proprio un omaggio al genere "che ha raggiunto una notevole popolarità e un grande successo nel nostro Paese", ha spiegato in una nota il presidente di Radio Italia Mario Volanti. E proprio il rap sarà il protagonista del nuovo canale Radio Italia Rap Tv. Successivamente saliranno sul palco, insieme ai presentatori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, saliranno 21 artisti: da Annalisa a Caparezza, J-Ax e Fedez, Morandi, Thegiornalisti e Mika, oltre a Måneskin, Riki, Thomas.

Come arrivare al concerto

Se la stazione di Duomo sarà chiusa per ragioni di sicurezza, il servizio della M1 e M3 sarà prolungato con gli ultimi passaggi in centro all'1:10 circa, con la M1 che prolungherà il servizio nelle tratte Sesto Fs-Bisceglie e Sesto Fs-Molino Dorino. I parcheggi di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie resteranno aperti fino alle 2.30 di notte, per permettere a tutti di ritornare dal centro città.

Trenord, invece, ha proposto il biglietto speciale "Trenord Day Pass": un ticket che può essere utilizzato nella giornata dell'evento da tutte le stazioni della Lombardia al costo di 13 euro. I bambini e ragazzi fino ai 14 anni legati da vincoli di parentela al titolare del biglietto, inoltre, viaggeranno gratis.