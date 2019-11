Wiki Loves Monuments: il Castello è il più fotografato a Milano, ma uno scatto della Galleria entra in finale

Il Castello Sforzesco "vince" la gara milanese, se così possiamo chiamarla, del concorso Wiki Loves Monuments del 2019, organizzato e promosso da Wikimedia Italia. Il Castello ha ottenuto 130 scatti fotografici su 826 che ritraggono beni culturali di Milano e provincia. In totale, sono state raccolte più di 25 mila fotografie in Italia: le più belle saranno svelate e premiate sabato 23 novembre a Torino, a Palazzo Cisterna, durante l’evento conclusivo del concorso che comprenderà anche un convegno sul tema della libertà di panorama, ovvero il connubio tra la libertà di scattare fotografie e eventuali diritti di copyright.

Sul "podio" dei monumenti milanesi anche la Galleria Vittorio Emanuele (che "conquista" però, con uno scatto, un posto tra le immagini finaliste) e il Cimitero Monumentale. La partecipazione al concorso è stata approvata dalla giunta milanese in vista della sua doppia finalità: da un lato dare risalto mediatico, attraverso l’enciclopedia libera Wikipedia, a monumenti noti ma anche meno noti della città con un alto rilievo per la sua storia e per la sua identità, come le targhe commemorative di personaggi storici, di politici e di fatti storici di rilevanza locale e nazionale; dall’altro invogliare i milanesi a partecipare numerosi pubblicando i loro scatti concorrendo alla premiazione dei più belli.



Come accaduto per le precedenti edizioni del concorso (2017 e 2018) anche quest’anno il Comune, in forza delle licenze aperte, potrà utilizzare gratuitamente le immagini per le proprie attività istituzionali di comunicazione e di promozione attraverso il proprio sito, portali collegati e canali social.

«L’anno scorso - commenta l'assessore alla partecipazione Lorenzo Lipparini - una bellissima immagine della Fabbrica del Vapore è risultata tra i premiati del concorso nazionale e speriamo che anche quest’anno uno dei nostri monumenti possa avere un riconoscimento. Questa iniziativa ha valore su molti livelli, innanzitutto perché diffonde l’immagine della bellezza e della ricchezza culturale di Milano sul web; poi perché testimonia un grande attivismo tra i cittadini milanesi che, a livello professionale o come amatori, scelgono di documentare e di mettere a disposizione di tutti il loro punto di vista sulla nostra città. Ringrazio tutti questi cittadini attivi e gli organizzatori di Wikimedia Italia per averci coinvolto anche quest’anno nel concorso».